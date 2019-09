Più di qualcuno vedendo la torre con l'impianto audio montata nel piazzale del ristorante L'Aragosta, a Casalbordino Lido, si è chiesto cosa mai stesse accadendo. Nessun concerto speciale, ma semplicemente le prove pratiche del corso organizzato dalla Mod Art, società vastese di distribuzione audio e formazione professionale nel settore, con il patrocinio del Comune di Casalbordino.

A tenere le lezioni sono stati dei docenti d'eccezione: Andrea Taglia, responsabile audio di Andrea Bocelli, Davide Lombardi, sound designer per artisti internazionali e product specialist di Modsart, e Francesco Apolloni. Più di trenta, tra proprietari di service (aziende di noleggio attrezzature per spettacoli) e progettisti di impianti audio, hanno partecipato ai corsi Smaart e Ocse (Outline Certified System Engineer) per sound designer. Per i non addetti ai lavori si tratta di corsi per progettare i sistemi che poi "fanno sentire bene" i concerti.

Tra lezioni frontali e applicazioni sul campo con l'impianto audio Outline Butterfly, i partecipanti, hanno potuto confrontarsi con specialisti del settore, impegnati costantemente nella ricerca della migliore qualità nel proprio lavoro. La Mods Art, azienda vastese, sta investendo molte energie nell'attività didattica, grazie alla collaborazione con Outline, azienda bresciana tra i leader nel campo degli impianti audio, di cui è distributore esclusivista per l'Italia.

"Siamo molto soddisfatti della partecipazione al corso -ha affermato Luigi Lombardi, manager di Mods Art -. Dopo quelli svolti a Modena e a Roma ci tenevano a svolgere un appuntamento nel nostro territorio e il riscontro è stato positivo. Rivolgendoci ad un livello internazionale, com'è quello dei sistemi audio, poter unire un'azienda italiana e del nostro territorio, come Mods Art, ad un produttore italiano come Outline, e dei professionisti italiani, Andrea Taglia, Davide Lombardi, apprezzati in tutto il mondo, è certamente motivo di orgoglio per noi".