La Presidenza del Consiglio di Scerni, in collaborazione con tutta l'amministrazione comunale , il Fass (Fondazione del vastese per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile) organizzano per domenica 10 marzo alle 17.30, presso il Cea (Centro Ape d’Abruzzo) una giornata culturale per omaggiare la donna in tutte le sue espressioni, dalla donna scrittrice alla donna poeta, alla pittrice, alla danzatrice. Alla manifestazione di quest'anno ci sarà Nelly Quette, nata in Francia nel 1944, dopo una formazione in pratica psicomotoria delle danze popolari e della pedagogia, si stabilisce, nel 1972, in Italia.



Affascinata dalle antiche danze popolari europee, avvia i lavori di ricerca e di trasmissione, danzatrice, coreografa e antropologa. Nel 1988, a Venezia inizia ad insegnare dinamiche espressive come base per gli attori (a Venezia nella “Venezia Scuole Avogaria in Scena”, a Udine nella Scuola Nico Pepe e Lecce Modello per il Teatro) che continua fino ad oggi. Ci saranno canti e ritmi della terra che danza nel rituale coerutico del progetto “Cerchio corale in rete con la Specimen teatro di Lecce”. Nel corso della serata, coreografie in omaggio alla donna con “Le ginnaste della palestra comunale” dirette dall’insegnante Teresa Iezzi. Partner dell’evento i “Fotoamatori Sangro-Aventimo” con la mostra fotografica “Donna è…” di Vauthier Daniel, Rohmer Jeans Marc e Di Tommaso Angelo.



La giornata internazionale della donna ricorre l'8 marzo di ogni anno per ricordare quella triste giornata del 1908 dove morirono 129 donne tra cui alcune immigrate italiane. Non è una "festa" ma piuttosto una ricorrenza da riproporre ogni anno come segno indelebile di quanto accaduto il secolo scorso, sia le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, sia le discriminazioni e le violenze cui esse sono ancora fatte oggetto in molte parti del mondo. Sponsor della manifestazione Di Fonzo Autolinee e Marciano gas.