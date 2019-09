In attesa delle partite che si giocheranno domani la Vastese vince 5-0 contro la Flacco Porto Pescara dominando la partita e consolida il proprio primato in classifica aumentando a +6 il distacco su Acqua&Sapone e Virtus Cupello che saranno impegnate in casa domenica rispettivamente contro Tre Ville e Folgore Sambuceto. A seguire la squadra erano presenti circa 80 tifosi provenienti da Vasto.

La partita inizia con un quarto d'ora di ritardo a causa di un problema alla rete di una porta, gli ospiti passano in vantaggio subito al 3' con Soria, raddoppiano due minuti dopo al 5' con Di Vito, mentre il terzo gol arriva all' 11' e porta la firma di Aquino, al 18° centro in questo campionato, sempre più vicino al capocannoniere del torneo Romano del Castiglione Valfino, a quota 19.

Allo scadere della prima frazione di gioco Soria mette dentro il 4-0, doppietta per lui, che arriva così alla nona rete stagionale. Nella ripresa Della Penna realizza il definitivo 5-0, oltre a lui sono entrati Ayoub, al debutto con la prima squadra e Giorgio Finamore. Ammoniti Luongo e Avantaggiato diffidati che salteranno la prossima gara.

Questa la formazione iniziale: Cialdini, Pantalone, Napolitano, Luongo, Triglione, Irmici, La Guardia, Avantaggiato, Aquino, Soria, Di Vito. A disposizione Radunanza, Della Penna, Savino, Finamore G., Antonino, Ayoub, Ciarlariello.



La prossima partita dei biancorossi è in programma domenica 17 marzo alle 15.00 allo stadio Aragona dove arriverà la Spal Lanciano, penultima in classifica, un'altra buona occasione per fare punti e tenere a distanza la concorrenza. L'Acqua&Sapone sarà impegnata in trasferta contro il Castiglione Valfino e la Virtus Cupello a Penne. Sarà l'ultimo turno prima della pausa, si riprenderà il 7 aprile, con la Vastese che giocherà l'anticipo sabato 6 alle 16.00 fuori casa contro il Lauretum. Poi sarà la volta di Virtus Ortona il 14 in casa, Acqua&Sapone il 21 fuori, Virtus Cupello in casa nel turno infrasettimanale e Val di Sangro il 28 ad Atessa.







Il programma della 28° giornata (11° di ritorno), domenica 10 marzo, ore 15.00. Acqua&Sapone-Tre Ville 3-2, Flacco Porto Pescara-Vastese 0-5 (giocata sabato), Lauretum-Moscufo 2-2 (giocata sabato), Sambuceto San Paolo-Penne 2-2, Spal Lanciano-Torrese 1-4, Val di Sangro-Castiglione Valfino 0-2, Virtus Cupello-Amatori Passo Cordone 1-1, Virtus Ortona-Folgore Sambuceto 1-0, Vis Ripa-Caldari 5-1.

La classifica. Vastese 60, Acqua&Sapone 57, Virtus Cupello 55, Virtus Ortona 54, Amatori Passo Cordone 46, Lauretum, Sambuceto San Paolo e Torrese 44, Val di Sangro 41, Castiglione Valfino, Folgore Sambuceto, Moscufo e Vis Ripa 40, Penne 34, Tre Ville 25, Flacco Porto Pescara 23, Spal Lanciano 15, Caldari 0.

Il prossimo turno, domenica 17 marzo, ore 15.00. Amatori Passo Cordone-Val di Sangro, Caldari-Sambuceto San Paolo, Castiglione Valfino-Acqua&Sapone, Folgore Sambuceto-Flacco Porto Pescara, Moscufo-Virtus Ortona, Penne-Virtus Cupello, Torrese-Vis Ripa, Tre Ville-Lauretum, Vastese-Spal Lanciano