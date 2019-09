Una tesi di laurea con un progetto per far tornare in vita l'ex tracciato ferroviario e gli edifici della stazione di Vasto Marina. A realizzarla è stata una giovane vastese, che si è laureata presso la facoltà di Architettura dell'Università "La Sapienza" di Roma. Grazie all'architetto Francescopaolo D'Adamo, che ha ricevuto le tavole del progetto dalla giovane vastese (di cui scoprirete l'identità nel servizio), vi mostriamo come, secondo quanto pensato e studiato dal giovane architetto, potrebbero tornare in vita spazi preziosi ormai lasciati all'abbandono.

servizio di Giuseppe Ritucci - riprese e montaggio di Eduardo D'Addario