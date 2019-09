Martina Mancini è una vastese di 23 anni che studia architettura a Pescara, con una grande passione per la bigiotteria. La ragazza si diletta a realizzare bracciali con un marchio tutto suo che in breve tempo ha raggiunto successo e popolarità in rete, la sua pagina Facebook ha oltre 6.500 fans. Un vero e proprio boom se si pensa che tutto è partito solo tre mesi fa. Inoltre è nata anche una collaborazione con la famosa fashion blogger Chiara Biasi che indossa i bracciali di Martina.



Come hai iniziato?

Non è ancora un lavoro, ma una grande passione, sono solo agli inizi, tre mesi fa ho pubblicato la prima foto su internet, notavo i riscontri positivi e ho creato la mia pagina su Facebook dove pubblico tutte le mie creazioni. Ho una grande passione per le arti figurative, la pittura, la moda, l'architettura. Il disegno è stato sempre fondamentale, fin da piccola, passavo la maggior parte della giornata a disegnare, non mi stancava mai. Adesso cerco di dedicare a questa mia passione la maggior parte del mio tempo dividendolo anche con lo studio. C’è ancora tanta strada da fare, ma spero che un giorno diventi la mia attività principale. Bisogna sempre credere nel proprio istinto e nelle proprie passioni.



Da cosa trai ispirazione?

L'essere innovativa a mio avviso è fondamentale per questo passo le mie giornate a ricercare immagini su giornali di moda o a cercare ispirazioni dallo streetstyle. L'importante è mantenere sempre il punto cardine del mio ideare e delle mie creazioni: l'artigianalità. Tutte le mie creazioni sono fatte a mano, non uso colla, tutto viene cucito.



Come definiresti il tuo stile?

Un’eleganza sdrammatizzata, deve essere ricercato ma nello stesso tempo trendy, fresco, giovane, indossabile con tutto. A mio avviso la particolarità è data dalla combinazione e la ricerca dei materiali, utilizzo infatti materiali semplici come plastica e pelle che impreziosisco con lavorazioni fatte a mano in Swarosky. Per la stagione estiva sono previste delle novità.



Quanti modelli hai creato?

Fino a oggi ho creato 5 modelli ai quali però apporto delle modifiche in base alle esigenze del cliente.



Dove ti rifornisci?

Per i materiali dalle mie mercerie di fiducia a Vasto che sono Necchi e Segreti d’Artista.



Sei soddisfatta i quanto fatto fino a questo momento?

Per essere agli inizi sono soddisfatta, ho riscontri molto positivi dalle ragazze che mi seguono e mi fa molto piacere, spero di fare sempre meglio. Grazie anche ai miei genitori e i miei amici che mi sostengono e sono contenti per come si stanno evolvendo le cose.



Che obiettivi hai per il futuro?

Uno dei miei obiettivi principali è conseguire la laurea in architettura e poi di migliorarmi giorno per giorno per raggiungere il mio sogno, ma sono superstiziosa e preferisco non dirlo.



Nella fotogallery le immagini di alcune creazioni di Martina Mancini.



Per info

Martina Mancini Creations

martinamancinicreations@gmail.com