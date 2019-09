Ludovica Meo frequenta il Liceo Artistico di Vasto e ha una grande passione per la fotografia. Sempre in giro con la sua macchinetta pronta a cogliere nel mondo che la circonda un particolare da racchiudere in uno scatto. Da una chiacchierata con il maestro ceramista Giuseppe Buono, durante i laboratori con gli studenti del Liceo Artistico, è nata l'idea di creare qualcosa di originale per la festa della donna. Una giovane donna, una giovane fotografa, che racconta le donne. Donne normali, giovani, anziane, che si incontrano per strada o al mercato. Ludovica ha così realizzato questi scatti, dedicando all'opera tutto il suo tempo libero (e non solo).

Ne è venuta una collezione di 11 scatti inediti, che da qualche giorno sono in mostra nella vetrina di Creta Rossa, in piazza del Tomolo, a Vasto. Un'iniziativa semplice e originale allo stesso tempo, con gli scatti che vogliamo "regalare" alle nostre lettrici nel giorno della festa della donna. Ludovica Meo oggi può essere un simbolo di tanti giovani ragazze che credono nei loro sogni e cercano di portarli avanti con passione e determinazione.