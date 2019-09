Vasto Marina è stata cementificata troppo. Bisogna modificare il Piano regolatore e realizzare più aree verdi. E' scritto nero su bianco nella documentazione relativa alla Vas, valutazione ambientale strategica, redatta dal tecnico incaricato dal Comune.

Nelle carte, che verranno trasmesse alla Regione per il necessario via libera, sono elencati tutti i punti critici della pianificazione urbanistica di Vasto. Il Prg risale al 1998, all'epoca del centrodestra, "ma è stato tacitamente accettato dall'amministrazione del centrosinistra. Modificando solo le Nta, norme tecniche di attuazione, Lapenna e i suoi hanno deciso di far proprio il Piano regolatore approvato all'epoca delle amministrazioni di centrodestra", afferma Etelwardo Sigismondi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, durante la conferenza stampa tenuta in municipio insieme ad altri tre rappresentanti dell'opposizione: Massimo Desiati (Progetto per Vasto), Guido Giangiacomo (Pdl) e Manuele Marcovecchio (Pdl).

Il documento redatto dal tecnico incaricato dal Comune evidenzia "un'elevata urbanizzazione della Marina di Vasto", legge la documentazione Sigismondi. Nella relazione si evidenzia "una scarsa dotazione delle aree verdi destinate al tempo libero" e viene avanzata dagli uffici regionali "una proposta di variante al Piano regolatore".

"La mia posizione contraria al Parco della Costa teatina? Essere contrari al Parco - sostiene Sigismondi - non vuol dire essere per la cementificazione. Ci sono modi più diretti di tutelare l'ambiente e il paesaggio senza espropriare l'amministrazione comunale delle sue competenze". Diversa la posizione di Desiati: "Io sono favorevole al Parco della Costa teatina".