È Gaetano Fuiano, dirigente scolastico dell' Istituto Tecnico " Filippo Palizzi", il nuovo presidente dell’Avis di Vasto. È stato nominato dal direttivo dell’associazione comunale per il prossimo quadriennio. Avrà come vicepresidente Filippo Menna , segretaria Marina Di Santo e amministratore Francesco Tomassoni.

Il nuovo direttivo si completa con i consiglieri: Affaldani Vincenzo, Barbiani Mirko, Colasante Romeo, Galasso Giuseppe, Pietroniro Antonio, Ricciuti Donato, Spadaccini Michele; Membri Supplenti: D'Anniballe Giovanni, Menna Michele, Salvatorelli Luigi; Revisori dei conti: Gabriele Franco, Monteferrante Sante e Di Biase Claudio.

L’Avis è impegnata nella promozione del dono del sangue, un grande gesto di solidarietà vissuta, una donazione a favore della vita e per la vita.

"La grande passione per l'uomo e' una delle caratteristiche fondamentali del donatore, come presidente credo che tutti debbano pensare alla nostra Associazione come una grande casa della solidarietà. Solidarietà fatta di impegno, di speranza e di costruzione della vita a favore di chi chiede un nostro gesto concreto. Siamo aperti a tutti e a favore di tutti. Amare si può...basta un gesto, una decisione concreta."

“Un ringraziamento e un grazie – ha concluso il Presidente Fuiano - a nome di tutti i donatori lo voglio rivolgere al presidente uscente Anna Filomena Danenza che ha saputo continuare il lavoro dei suoi predecessori e mi consegna una associazione di volontari motivati che fanno della Avis Vasto la sezione più grande d’Abruzzo.”

L'AVIS di Vasto conta attualmente oltre 1700 donatori.

Avis Vasto