Da Teresa Di Santo, responsabile dell'associazione EmilyAbruzzo, riceviamo e pubblichiamo:

Nel lontano 1908, a New York 129 operaie dell'industria Cotton, prigioniere all'interno dello stabilimento morirono arse dalle fiamme e l'8 marzo è stata proposta come giornata di lotta internazionale, a favore delle donne.

Oggi, 8 marzo 2013, chiediamo che ci si fermi in un minuto di raccoglimento e di silenzio per non dimenticare le donne uccise e tutte quelle donne che quotidianamente subiscono, troppo spesso in silenzio e tra le mura della propria casa, umiliazioni e violenze.

Vogliamo dedicare a loro le nostre mimose, vogliamo dedicare a loro il nostro silenzio perchè possano trovare il coraggio di denunciare.

Le operatrici del centro antiviolenza offrono gratuitamente consulenza legale e psicologica e garantiscono totale privacy presso" le porte della terra "a San Salvo

lunedì ore 9.00-11.00

martedì 15.00-17.00

mercoledì 10.00-12.00

giovedì15.00-17.00

venerdì 9.00-11.00

telefono 0873/548747