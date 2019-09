E' di tre feriti il bilancio dell'incidente che si è verificato pochi minuti dopo le 10 lungo la strada provinciale Vasto-San Salvo. Un tratto drammaticamente noto per la sua pericolosità, in particolare quando le prime gocce di pioggia bagnano l'asfalto. A scontrarsi una Lancia Y che viaggiava in direzione Vasto con due persone a bordo e una Ford Focus SW, che andava verso San Salvo. Da una prima ricostruzione dei fatti il conducente della Lancia ha perso il controllo dell'auto nei pressi della curva, invadendo la corsia opposta e finendo contro la Focus. L'impatto è stato tremendo e solo gli airbag hanno evitato guai peggiori per gli automobilisti.

Traffico bloccato per diversi minuti in tutte e due le direzioni, con lunghe code che si sono formate lungo la strada. Sul postosono intervenute la pattuglia della Polizia Municipale di Vasto e due ambulanze di Abruzzo Soccorso e La Provvidenza Soccorso, che hanno trasportato i feriti al pronto Soccorso del San Pio da Pietrelcina di Vasto. A subire il colpo più violento è stato il passeggero della Y, una donna straniera, visto che da quel lato non c'era l'airbag. Le condizioni dei tre non sono gravi.

Sul posto anche l'assessore provinciale Tonino Marcello, che ha assistito la scena poichè viaggiava dietro alla Lancia Y. E' stato lui a chiamare immediatamente i soccorsi. Gli automobilisti fermi ad aspettare di poter riprendere la marcia gli hanno chiesto, visto che la strada è provinciale, di fare qualcosa per migliorarne la sicurezza. "Quando piove qui è un disastro- hanno detto all'assessore-. Anni fa ci fu anche un incidente mortale. Ma spesso, in prossimità delle curve, avvengono scontri".