La scomparsa di Umberto (Albert) Di Lallo lascia certamente un grande vuoto nelle comunità di Vasto e Perth, e le tante testimonianze di affetto che hanno seguito la sua scomparsa ne costituiscono la riprova. Dal lontano 1989, quando il Comm. Silvio Petroro e il comm. Vincent Scurria concretizzarono il gemellaggio di Vasto con la città di Perth, suggellato il 18 dicembre dai sindaci dell’epoca, Prospero e Hopkins, l’amico Umberto è stato un infaticabile motore di quell’avventura che, ancora oggi, continua e permette di coltivare rapporti con il West Australia.



Grazie anche a lui, negli anni è stato possibile alimentare scambi culturali, in particolar modo fra i giovani, tessere rapporti istituzionali tra le Città e facilitare contatti commerciali; non v’è dubbio che questo impegno ha rappresentato una ragione importante della sua esistenza. E a Perth resteranno, per sempre, le opere tangibili e simboliche di tale impegno, come il parco di Vasto Lake e il monumento all’emigrante sul Riverside, a memoria dello straordinario vincolo di amicizia che lega le due Città.



L’Associazione Pro Emigranti, che mi onoro di presiedere, sarà sempre grata ad Umberto Di Lallo, per la sua operosità e per la sua dedizione alla nostra causa, e a lui deve essere parimenti grata la nostra Città.



Per questi motivi, sentiamo il dovere di rivolgere, seppure in modo sommesso e discreto, un invito a tutta la Città per recare l’ultimo saluto ad Umberto nella Chiesa di San Michele, alle ore 18.00 di sabato 9 marzo, dove verrà celebrata una messa commemorativa.

Il presidente dell’Associazione Pro Emigranti

Gianni Petroro