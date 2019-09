Si festeggia. Sono stati vinti nel bar del Centro Commeciale del Vasto i 2 milioni di euro al Gratta e Vinci. La notizia si era diffusa in città circa 10 giorni fa, il 24 febbraio, ma oggi si è saputo con precisione dove è avvenuta la vincita.



Il tagliando fortunato è stato infatti acquistato in un bar-punto ristoro che si trova all'interno del Centro Commerciale Leclerc in via Cardone, gestito dalla Giuppy Srl, e vale una cifra esorbitante per il cittadino vastese che incasserà il bottino vinto con il tagliando del concorso Sbanca tutto, il Gratta e Vinci dei Monopoli di Stato, dal costo di 10 euro. Brindisi e festa nel punto vendita, con tanti clienti che si sono avvicinati per capire cosa fosse successo.



Resta sconosciuta al momento l'identità del vincitore. Da Lottomatica fanno solo sapere che è un over 40.