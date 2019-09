Era da poco passata l'una di notte quanto un forte boato ha interrotto il sonno di molti cittadini vastesi nella parte alta della città. Mani ignote hanno posizionato un rudimentale ordigno, forse una bomba bomba carta, davanti al portone del condominio di via Tronto 20, una traversa di via Tobruk, alle spalle dello stadio Aragona.

Il botto è stato forte, tanto da mandare in frantumi non solo il portone d'ingresso dello stabile, ma anche le finestre del primo e secondo piano. Le schegge si sono conficcate anche in alcune tapparelle dell'edificio, fortuntamente chiuse.

Un atto intimidatorio in piena regola, con tanto di scritta minacciosa con lo spray nero sul muro dove sono i citofoni. A. M. sei morto. "O milanese". Il giovane a cui è indirizzata la minaccia di morte è un 30enne che lavora come cuoco, originario del nord Italia, che da alcuni anni vive con la famiglia nel palazzo. Quel "O milanese", potrebbe essere quindi rivolto a lui. Questa mattina era visibilmente sotto shock per l'accaduto. "Non ho mai avuto nessun problema. Non riesco a capacitarmi di cosa è successo e di chi possa avercela con me". Questa notte l'intervento di Vigili del fuoco e carabinieri, dopo la chiamata d'emergenza. Questa mattina i militari del reparto scientifico hanno compiuto i rilievi e raccolto le testimonianze dei vicni. Il giovane e suo padre si sono recati poi nella caserma di piazza Dalla Chiesa per essere ascoltati dagli inquirenti.

Preoccupazione anche negli altri residenti dello stabile. "Non c'era mai stato nessun problema, quindi anche noi siamo rimasti colpiti da quanto è accaduto. Questa notte il boato è stato davvero forte. Ho parlato con alcuni amici che abitano in via delle Magnolie e mi hanno detto di averlo sentito", riferisce un condomino. "E' davvero una cosa grave - incalza l'inquilino di uno dei piani superiori-. Chi ha fatto questo danno non si è reso conto di che disastro poteva combinare".

Saranno i carabinieri della compagnia di Vasto ad occuparsi delle indagini su questo increscioso episodio. Nel condominio sono state avviate anche le operazioni per poter riparare i danni subiti dopo l'esplosione dell'ordigno.