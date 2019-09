L’istituto Comprensivo “Padre Settimio Zimarino" di Casalbordino, ha presentato mercoledì mattina presso l’aula magna, l’incontro con i rappresentanti degli alunni e alcuni docenti delle scuole medie di Estonia, Germania, Turchia, Slovenia, Spagna e Svezia che hanno aderito al progetto Comenius.



Il progetto, promuove lo sviluppo della conoscenza e della comprensione del valore delle diversità culturali e linguistiche in tutta Europa. Prevede il miglioramento della qualità e l’aumento del volume della mobilità degli scambi di allievi, personale docente e istituti scolastici nei vari Stati membri dell'Unione europea, in modo da coinvolgerli in attività educative congiunte.



Favorendo scambi culturali tra studenti, Comenius si impegna ad aiutare i giovani ad acquisire le competenze di base necessarie allo sviluppo dell’individuo, migliorare e aumentare i partenariati tra scuole dei diversi paesi UE, incoraggiando inoltre, l'apprendimento di lingue straniere. Il personale docente perfeziona la qualità e la dimensione europea della propria formazione, oltre a potenziare le metodologie pedagogiche e la gestione scolastica.



La prof.ssa Imelda Lambertini, ha presentato l’accoglienza fatta dagli alunni del circolo con cartelloni e oggetti a rappresentazione delle maggiori città italiane, un gruppo di alunne, hanno presentato un ballo scenografico avvolte al tricolore italiano. Presenti il sindaco di Casalbordino, Remo Bello, il vicesindaco Vincenzo Cocchino e la Fiduciaria dell’Istituto, prof.ssa Nadia De Risio, appena dopo l’intrattenimento, è stato proiettato il filmato turistico su Casalbordino “Amore a prima visita” in lingua inglese.



Il sindaco, ha donato ai docenti accompagnatori, una copia del video proiettato, una copia del libro del musicista e compositore ”Padre Settimio Zimarino” e due bottiglie di vino donate dalla Cantina Madonna dei Miracoli. A tutti gli alunni delle varie nazionalità è stato donato una medaglia ricordo con lo stemma di Casalbordino, prima di uscire dalla sala, un fuori programma del prof. Luigi Fontana (docente di musica) che ci fa ascoltare il famoso brano napoletano “A’ Vucchella”, molto gradito agli ospiti, l’incontro si conclude con un break conviviale presso la biblioteca della scuola.