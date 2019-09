Si è conclusa con pesanti richieste di condanna, per un centinaio di anni complessivi, formulate dalla pubblica accusa l'udienza a porte chiuse che vede imputate 13 persone coinvolte nella maxi operazione Tramonto, che ha consentito a magistratura e carabinieri di sgominare un'organizzazione dedita allo spaccio di droga con sede nel Vastese e ramificata in sei regioni italiane. Il 10 gennaio 2012 scattò prima dell'alba il blitz che consentì di arrestare 63 persone. Gli indagati, in totale, sono 89.

Nel primo pomeriggio, dopo la requisitoria del pubblico ministero, Giancarlo Ciani, e le arringhe degli avvocati difensori, la parola è tornata di nuovo al pm, che ha formulato l'istanza relativa agli anni di pena. "Per il nostro assistito l'accusa ha chiesto 12 anni di reclusione", dice l'avvocato Arnaldo Tascione che, insieme al suo collega Raffaele Giacomucci, difende Giuseppe Florio, uno dei 13 imputati.

Sei anni e sei mesi a testa sono stati chiesti per Lorenzo Cozzolino e la moglie Italia Belsole; richiesta di sei anni per la figlia, Giovanna Cozzolino. Sono difesi dagli avvocati Di Micco di Napoli, Artese di Vasto e Coccoli di Torre Annunziata.

L'udienza è aggiornata all'8 maggio per le eventuali repliche della difesa. Poi la sentenza, che arriverà probabilmente in giornata.

L'udienza - Tredici imputati a giudizio. Atto finale dei processi di primo grado riguardanti l'operazione Tramonto, la maxi inchiesta antidroga coordinata dalla Procura di Vasto tra il 2011 e il 2012 con l'impiego di oltre 300 carabinieri in sei regioni italiane. Ottantanove persone sono finite nella rete investigativa. Molti degli imputati hanno patteggiato la pena e sono usciti di scena.

Altri 13 vanno a processo oggi. Da stamani il cortile interno del palazzo di giustizia di via Bachelet è pieno di celulari e auto con cui la polizia penitenziaria ha portato gli imputati dal carcere di Torre Sinello all'aula del piano terra, dove l'udienza si svolge a porte chiuse. La discussione è in corso da ore.

A giudizio abbreviato, chiesto dall'avvocato Nicola Artese, i presunti vertici dell'organizzazione: Lorenzo Cozzolino, boss pentito della camorra che da anni vive a Gissi, la moglie Italia Belsole e la figlia Giovanna Cozzolino. Rito abbreviato anche per Giuseppe Florio, difeso dall'avvocato Arnaldo Tascione.

A giudizio oggi anche Fabio e Sandra Martusciello, Antonio Sacco, Corrado Piazzese, Franco Pennese, Michele D'Aurizio, Daniel Vito De Nicolis, Luciano De Fazio, Simone Forlini e Laura Cetrullo. La pubblica accusa è rappresentata dal sostituto procuratore Giancarlo Ciani.