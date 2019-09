Ieri un lettore mi ha chiesto: “Prima di leggere il tuo prossimo libro, sei in grado di spiegarmi in dieci righe che cosa vuole Grillo?”. Ci provo. In tanti pretendono responsabilità da Grillo, ma il comico genovese è “irresponsabile” per natura. Irresponsabile nei confronti di un sistema che ha in animo di far saltare.

Non è antipolitico. È antipartitico e antisistema. Non si concilia con la democrazia rappresentativa, poiché predica quella diretta. I parlamentari sono tenuti a votare ciò che decide il popolo tramite web. Grillo vuole rifondare la politica. I “due mandati e via”, senza possibilità di saltare dal Sindaco alla Camera, dalla Regione al Senato, vuol dire che la professione del politico, con buona pace di Weber, è morta.

La carriera è finita. I capigruppo di Camera e Senato cambiano ogni tre mesi. Nessuno può diventare capo o capetto, fare correnti. Uno vale uno. I ragazzi sono chiamati a svolgere “servizio civile a tempo determinato”. Se negli ultimi duemila anni ci hanno insegnato che la politica necessita anche di saggezza ed esperienza, pazienza.

Ovviamente, il vecchio mondo, che resiste a farsi mettere da parte, tenta di contaminare il Movimento, chiamandolo ad assunzioni di responsabilità, ad alleanze, a votare fiducie, sperando un giorno di integrarlo. In realtà, o il M5S ha la maggioranza assoluta per governare, oppure non può, perché entrando in gioco, minerebbe alla base il proprio principio assoluto. Che non è di costruire il Paese insieme a chi, a suo avviso, l’ha distrutto, ma di ricostruirlo. Da soli. Sotto lo sguardo illuminato di Casaleggio e Grillo. Gli unici non a tempo determinato. Va bene così? Poi, in realtà, vuole anche tante altre cose. Se comprerai il mio libro, le saprai. Il ricavato sarà destinato al microcredito per le imprese. Ma ci saranno ancora, le imprese?

Davide D'Alessandro