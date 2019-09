Il Write Club di Vasto organizza un workshop di scrittura creativa presso la Libreria Mondadori di Vasto. La presentazione dell'evento si è svolta nelle scorse settimane e, da domenica 10 marzo, alle ore 10.30, inizieranno gli incontri di "percorso per guardare dentro la narrazione, un luogo dove creare storie, e scriverle". Un appuntamento per tutti, sia a chi già si cimenta con la scrittura creativa che a chi vuole entrare per la prima volta in questo mondo affascinante.

Per informazioni sul corso è possibile contattare il numero 338.5653369, scrivere a writeclub.vasto@gmail.com, o cercare su facebook Writeclub Vasto.