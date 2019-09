Per affrontare l'allarmante escalation dei furti, quaranta commercianti di Vasto e San Salvo si preparano a installare nelle prossime settimane le telecamere all'interno e agli ingressi di negozi, locali e magazzini.

"Oltre venti titolari di attività commerciali di Vasto e una ventina di San Salvo hanno fatto richiesta dei contributi messi a disposizione dalla Camera di commercio", spiega a ZonaLocale.it Simone Lembo, direttore della sede vastese di Confesercenti.

"Aspettiamo che venga stilata la graduatoria provinciale. I finanziamenti saranno erogati per coprire il 50% delle spese fino a una cifra massima di 1500 euro per singolo commerciante che ne abbia fatto richiesta e che sia in possesso dei necessari requisiti. Questo è un segnale. Contro furti e rapine i privati si stanno attrezzando. Cio auguriamo che anche il Comune riesca finalmente a realizzare la videosorveglianza pubblica. Più telecamere ci sono e meglio è, fermo restando che da sole non possono garantire la sicurezza. I controlli ci sono. Se si riuscisse a intensificarli, sarebbe meglio. Purtroppo, con il perdurare della crisi aumentano le difficoltà economiche e il disagio sociale di tante persone. Motivi per i quali episodi come quelli dei giorni scorsi sono destinati ad aumentare in questo periodo. Gli esercenti - sottolinea Lembo - stanno cercando di fare il possibile per far fronte al problema furti".