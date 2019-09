L’ufficio Politiche sociali del Comune di San Salvo comunica che sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande – scadranno perentoriamente il 18 marzo - per accedere ai fondi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2012/2013 per le famiglie i cui figli frequentano le scuole dell’obbligo e la scuola secondaria superiore.



“I termini sono stati riaperti – spiega il sindaco Tiziana Magnacca – a seguito di una maggiore disponibilità di risorse recuperate dall’Ufficio Politiche sociali e dal responsabile del servizio Teresina D’Alfonso”.



Fondi che saranno destinati a favore delle famiglie in condizione di svantaggio economico.



La modulistica per presentare le domande possono essere ritirate presso le segreterie delle scuole o al Segretariato del Comune di San Salvo (sede staccata di Piazza San Vitale) secondo il seguente calendario: Lunedì 9 – 13; Martedì 9 - 13 e 15.30 - 18.30; Mercoledì 9 – 13; Giovedì 9 – 14 e 15.30 – 18.30; Venerdì 9 – 14.



Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: elenco dei libri acquistati per l’anno scolastico in corso corredato dal visto e dal timbro della cartolibreria dove è stato effettuato l’acquisto o dalla ricevuta/scontrino fiscale; certificato Isee per i redditi dell’anno 2011.