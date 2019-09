"Il problema principale è il lavoro. Ho visto lavoratrici in lacrime di fronte al rischio di perdere il loro impiego al centro commerciale Leclerc-Conad di Vasto, dove sono a rischio 31 posti. Invito il senatore Castaldi a interessarsi del dramma lavoro". E' un appello rivolto al neo parlamentare del Movimento 5 Stelle, quello rivolto da Stefano Moretti, referente locale dell'Osservatorio antimafia Abruzzo.

"Capisco l'impegno per la questione ambientale, anche se non condivido l'incontro che Gianluca Castaldi ha avuto col sindaco di Vasto, che a livello locale è il vero perdente di queste elezioni in cui il Movimento 5 Stelle ha raccolto in città tanti voti di persone deluse dall'amministrazione comunale di centrosinistra. Ma ora - afferma Moretti - la priorità assoluta è fronteggiare la drammatica situazione occupazionale che sta attanagliando Vasto e il Vastese dove la disoccupazione, soprattutto quella giovanile, cresce e sembra inarrestabile".