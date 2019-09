Puntuale come ogni settimana arriva il nuovo video della serie "Quando i giovani a Vasto...", con i filmati recuperati da Aldo Perrozzi e fatti tornare "in vita" dal figlio Luca con la collaborazione di Francescopaolo D'Adamo. Nel corso di queste settimane si sta ricostruendo la storia del "Carnevale estivo" organizzato da un numeroso gruppo di giovani vastesi a cavallo tra gli anni 60 e 70. Come i nostri lettori avranno potuto apprezzare nelle varie puntate erano appuntamenti che richiamavano l'attenzione di tutti i bagnanti presenti sulla spiaggia di Vasto Marina, divertiti non poco dalle esilaranti e curate gag messe su da questi giovanotti. Oggi vi proponiamo la prima parte dell'edizione che ha avuto come tema "L'asilo". In tanti nelle scorse settimane si sono riconosciuti in questi filmati rimasti chiusi nel cassetto per 40 anni e che ora possono essere ammirati sia da chi ha vissuto quegli anni che dai più giovani, che certamente non avrebbero potuto mai immaginare cosa succedeva sulla spiaggia di Vasto.

a cura di Luca Perrozzi e Francescopaolo D'Adamo