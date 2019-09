"L'improvvisa scomparsa di Albert Di Lallo è un vuoto difficile da colmare. Sabato 9 marzo prossimo, lo pregheremo tutti insieme, a Vasto, nella sua amata chiesa di San Michele Arcangelo". Sono le parole del consigliere regionale Antonio Prospero, componente del Cram, particolarmente legato all'ex presidente della Abruzzese Emigrant Association of Australia Incorporated, originario di Vasto.



E' stato proprio Di Lallo ad organizzare due anni fa in Australia la settimana abruzzese a Perth, città dove risiedono 100mila cittadini originari della provincia di Chieti. Grazie all’interessamento di Di Lallo, gli abruzzesi di Australia hanno dato vita a una gara di solidarietà per aiutare le popolazioni colpite dal sisma dell'Aquila, raccogliendo tre milioni e mezzo di dollari australiani. "I legami di Vasto e dell'Abruzzo intero con l'Australia e Perth in particolare - riprende Prospero - sono sorti durante la mia amministrazione comunale e condotti dal compianto cav. Silvio Petroro.



Assieme a Di Lallo, queste due figure hanno rappresentato l'essenza di questo gemellaggio, per questo motivo sento il dovere di chiedere all'amministrazione comunale un impegno affinché nella nostra città, queste due figure simbolo della comunità abruzzese in Australia, possano essere ricordate per generazioni. Non entro nel merito della possibilità di intitolazione a Petroro e Di Lallo di una strada di Vasto o altro, perché ritengono che il compiuto spetti all'attuale amministrazione.



Sono certo, però, che questa mia richiesta non rimarrà inascoltata. A Perth ci sono migliaia e migliaia di persone che hanno mantenuto un legame stretto con la loro città e terra d'origine grazie proprio a Petroro e Di Lallo. Meritano di essere ricordati nei secoli".