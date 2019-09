Furti, tombe sporche, cancelli laterali chiusi di pomeriggio. Sono i problemi del cimitero di Vasto. Torna a sollevarli una nostra lettrice, Silvia Spadaccini, che chiede all'amministrazione comunale di intervenire presto: "Continuo la mia battaglia contro i piccioni al cimitero di Vasto ma, come si vede, nulla e' stato fatto.

Si continua a non far nulla da parte dell'amministrazione comunale, ma come mai? Dobbiamo aspettare le prossime votazioni per avere qualche cosa?

A Vasto ha vinto Grillo. Un voto di protesta proprio perchè la gente e' ormai stufa della solita

minestra riscaldata.

Non si puo tenere un cimitero in quelle condizioni con escrementi di piccioni sulle lapidi senza che nessuno faccia nulla.Per non parlare poi dei cancelli laterali, che il pomeriggio sono chiusi e i furti che non sono diminuiti. Al sindaco di Vasto chiedo, inoltre, di prendere al piu presto provvedimenti riguardo al guano dei piccioni e non rimanga inerte come sempre. Lapenna si era presentato come il sindaco di tutti e quindi deve prendere provvedimenti".