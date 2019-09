"Siamo fermi da un paio di mesi. Aspettiamo la convocazione di un'altra riunione, altrimenti i dehors non si faranno neanche il prossimo anno". A lanciare la stoccata verso l'amministrazione comunale è Simone Lembo, direttore della Confesercenti di Vasto.

Poter montare i gazebo fuori dai locali: lo chiede da mesi un gruppo di titolari di bar del centro storico. Il 29 novembre il Consiglio comunale all'unanimità aveva incaricato il sindaco, Luciano Lapenna, e l'amministrazione di centrosinistra di avviare le consultazioni con le associazioni commerciali e la Soprintendenza ai beni architettonici per trovare un accordo su come e dove realizzare le pedane recintate, coperte e riscaldate per consentire agli esercenti di sistemare i tavolini fuori dai bar anche nei mesi freddi.

"Dopo il nostro sollecito - ricorda Lembo - si è tenuta una sola riunione alla quale, tra l'altro, la Soprintendenza era assente, anche se giustificata. Vanno scritte le regole sui dehors. In realtà, già ci sono. Basta mutuarle da altre realtà che hanno già regolamentato questa materia. Ad esempio, l'accordo di programma tra la Soprintendenza nazionale e il Comune di Firenze può essere proposto, fatte le dovute modifiche, anche a Vasto. Firenze è una città storica, eppure si sono individuati con precisione periodi dell'anno e zone in cui montare i gazebo. Non vedo perché non si debba farlo anche nella nostra città. Siamo fermi da un paio di mesi, in attesa che vengano applicate le decisioni del Consiglio comunale. Aspettiamo che gli assessori Suriani e Sputore convochino un'altra riunione. Ormai l'inverno è quasi finito ma, di questo passo, i dehors non si faranno neanche il prossimo anno".