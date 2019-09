"Nessun arbitrio nell’erogazione dell’assegno ad personam al comandante della polizia municipale Ernesto Grippo".

Lo afferma in una nota l'amministrazione comunale di Vasto dopo la pubblicazione della notizia riguardante "le spiegazioni chieste a Palazzo di Città dalla Corte dei Conti, pubblicate in queste ultime ore da alcuni organi di stampa. Il Comune di Vasto - sostiene l'amministrazione Lapenna - ha operato nella piena legittimità, perseguendo gli interessi della collettività.

Come si ricorderà, in un periodo di vacanza della figura di Comandante - dirigente della Polizia Municipale, determinato dal pensionamento del Maggiore Sigismondi, il Comune provvedeva a bandire una selezione per soli titoli, finalizzata a reperire una figura professionale in grado di gestire il delicato momento di transizione in uno dei settori nevralgici dell'Ente. Tra le domande pervenute, quella inoltrata dal Comandante Grippo consentiva di coniugare una rilevante esperienza maturata in una realtà più complessa di quella vastese, con una qualificazione professional e culturale di notevolissimo livello. L'erogazione dell'assegno ad personam, quindi, trova piena legittimazione nel dettato di cui all'art. 110 del decreto deliglativo numero 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), che nell'ambito dei contratti a tempo determinato di diritto pubblico o privato, consentono all'Amministrazione di integrare il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, con una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale del candidato selezionato".

La richiesta di chiarimenti - La Corte dei conti vuole vederci chiaro. I giudici contabili hanno chiesto al Comune di Vasto chiarimenti sull'assegno da 10mila euro versato dall'amministrazione comunale nel 2010 all'ex comandante della polizia municipale, Ernesto Grippo. L'attuale dirigente dei vigili di Cesena è rimasto per dieci mesi al comando dei fischietti vastesi, tra ottobre del 2009 e agosto 2010 quando, il primo settembre, si è trasferito nella città romagnola, in quanto vincitore del concorso indetto dal Comune per assegnare l'incarico dirigenziale.

La somma una tantum era stata assegnata dal sindaco, Luciano Lapenna, motivando la decisione con la temporaneità dell'incarico affidato a Grippo e in ragione delle qualità professionali dell'ufficiale pescarese. Ora la Corte dei conti ha chiesto delucidazioni in merito a quella cifra erogata dal Comune di Vasto.

Nelle scorse settimane la Corte dei conti ha archiviato un altro procedimento a carico Grippo e riguardante il demansionamento del tenente colonnello Giuseppe Chincoli, suo subalterno a Pescara, dove Grippo ha diretto la polizia municipale negli anni dell'amministrazione D'Alfonso.

In merito alla stessa vicenda, Grippo era già stato assolto dal giudice penale. Era accusato di aver perseguitato Chincoli (che oggi è in pensione) e di non avergli conferito un inquadramento professionale adeguato. Il gup del Tribunale di Pescara, Maria Michela Di Fine, ha assolto Grippo perché il fatto non costituisce reato di abuso d'ufficio e perché, in relazione ai presunti maltrattamenti, il fatto non sussiste.