Il Consiglio regionale d'Abruzzo ha approvato all'unanimita' una risoluzione che impegna il presidente della Giunta Gianni Chiodi a porre in essere tutte le iniziative, ''intervenendo presso i Ministeri competenti e ricorrendo in via giudiziaria'', per bloccare l'insediamento dell'impianto di estrazione petrolifera Ombrina Mare 2 al largo del litorale della costa teatina, da Ortona a Torino di Sangro. Nel dire no maggioranza e opposizione sono d'accordo: il documento e' stato condiviso da entrambi gli schieramenti. (Ansa)