La Tcm Group Bts San Salvo non è riuscita a centrare la qualificazione ai play off nel campionato di serie C. Quella di Lanciano contro la Cedas Sevel era l'ultima occasione per chiudere nel miglior modo possibile la prima fase del campionato di serie C. Ma i sansalvesi non sono riuscitia trovare quelle energie, soprattutto mentali, aggiuntive, rimediando una pesante sconfitta per 3-0 (25-11/25-18/25-23). Se ne riparlerà il prossimo anno, quando questo gruppo potrà contare su maggiore esperienza. Ora, però, ci sono i playout da affrontare, per poter giocare anche l'anno prossimo in serie C.

L'alllenatore Giuseppe Del Fra, tornato in panchina dopo alcuni anni lontano dai campi di gioco, a fine gara ha rivelato tutta l'amarezza per aver mancato la qualificazione alla seconda fase della stagione ma, allo stesso tempo, ha voluto lanciare segnali di ottimismo. "Delle tre occasioni avute nelle ultime giornate di campionato questa era certamente la partita più difficile. E il campo lo ha dimostrato. Ora dobbiamo ricompattare le fila dopo la grossa delusione e riprendere il cammino positivo avuto fino a un certo punto della stagione. La squadra ha pagato la poca abitudine a gestire situazioni così complesse. Non facciamo drammi e torniamo a lavorare in palestra pensando al futuro in maniera positiva".

Restano comunque le buone cose fatte vedere dai pallavolisti sansalvesi nella prima parte della stagione e la grande attenzione riservata dal pubblico del territorio al movimento pallavolistico maschile. Da questo, oltre che da un settore giovanile su cui la società del presidente Natale sta investendo molte risorse, si può e si deve ripartire per restare in C e tentare l'anno prossimo l'assalto alla B2.