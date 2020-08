Si terrà questa mattina presso il Gabry Park Hotel di San Salvo il Convegno Distrettuale organizzato dal Lions Club di San Salvo sul tema della Cittadinanza Umanitaria. L’evento, patrocinato dal Comune di San Salvo, rientra tra quelli di maggior prestigio che i Lions Club San Salvo hanno organizzato per parlare di un tema tanto importante quale è l’integrazione tra culture diverse in una comunità in cui tutti sono chiamati a dare il proprio contributo di solidarietà. Argomento di grande attualità e in piena sintonia con i valori del Lionismo.

Dopo l’apertura del Convegno da parte dell’Officer Distrettuale Lions Venanzio Bolognese, si alterneranno per i saluti il Presidente Lions Club San Salvo Antonio Cocozzella, il Presidente della VI Commissione Lions Michele Spadaccini e il Consigliere regionale Nicola Argirò. Introdurranno l’argomento Vania Perrucci Presidente dell’Università delle Tre Età San Salvo e Pierino Delle Donne Dirigente scolastico. Intervento di rilievo sarà la relazione di S.E. Monsignor Pietro Santoro Vescovo dei Marsi. E’ prevista inoltre la testimonianza di esponenti delle comunità straniere presenti a San Salvo. Le conclusioni saranno affidate al sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca e al Governatore Distrettuale Lions 108A Giuseppe Rossi.