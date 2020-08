La BCC Vasto Basket torna in campo questa sera per una sfida ad alta intensità. In palio ci sono vittoria e 2 punti in classifica che potrebbero rivelarsi molto pesanti nell'economia del campionato. L'incrocio tra Molfetta, capolista, e San Michele Maddaloni, dietro ai biancorossi di 2 punti, potrebbe aprire scenari interessanti per i vastesi. Il dato di partenza è una vittoria di Ierbs e compagni contro la Geofarma Mola. Se nell'altra sfida vincesse Molfetta, il Maddaloni resterebbe distanziato di 4 punti rispetto ai biancorossi. Con un successo dei campani, invece, ci sarebbe nuovamente l'aggancio in vetta.

Ma, come abbiamo detto, prima bisogna vincere la gara di stasera alle 18. E non sarà assolutamente semplice. All'andata la Geofarma Mola impose ai biancorossi il primo stop della stagione, dopo un avvio lanciato degli uomini di coach Di Salvatore. Nella scorsa giornata i pugliesi hanno ottenuto un buon successo contro il San Michele Maddaloni e avranno voglia di continuare su questa scia. Tra le fila della BCC Basket c'è ancora qualche dubbio sulla condizione di Silvio Marinaro, ancora alle prese con un fastidio il ginocchio. Buone notizie, invece, per Andrea Cimini, che in settimana ha partecipato all'amichevole contro il Termoli e a breve dovrebbe tornare a disposizione.

Sfida vera, questa sera alle 18 al PalaBCC, con l'orecchio attento ai risultati che arriveranno dagli altri palazzetti. Per come stanno andando le cose la promozione in serie B non è una chimera. In casa biancorossa nessuno ne parla apertamente, con una giusta dose di scaramanzia, ma in tanti hanno iniziato a pensarci.