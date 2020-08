Riparte il campionato del Vasto Rugby. Le due formazioni biancorosse saranno impegnate domenica 10 febbraio sul campo del Tortoreto per una trasferta tanto lunga quanto impegnativa, valida per il 13° turno di campionato. Il Vasto Rugby non gioca dal 13 gennaio scorso, quando prima squadra e under 20 vennero sconfitte sul campo della Polisportiva Abruzzo Chieti.



Primi in ordine cronologico a saggiare le condizioni del manto erboso di Tortoreto, provincia di Teramo, saranno i ragazzi dell’under 20. Per loro, decisamente la nota positiva dell’anno per impegno e miglioramenti, non sarà facile tenere testa agli avversari. I baby Arciglioni scontano infatti qualche assenza pesante per infortunio e la mancanza del proprio capitano, l’apertura Pierangelo D’Onofrio, volato a Edimburgo in questi giorni per assistere alla gara fra Scozia e Italia al Murrayfield e valida per il secondo turno del Sei Nazioni 2013. E’ prevedibile che i gradi di capitano finiranno al pilone Nicola Spinelli, atleta dalla notevole prestanza fisica e che l’anno scorso aveva già avuto modo di esordire in prima squadra. Classe 1994, Spinelli dovrà dare ai propri compagni la carica giusta per affrontare i pari età del Tortoreto.



E se l’under 20 dovrà giocoforza fare a meno di qualche elemento, non va meglio alla formazione seniores che ancora una volta farà i conti coi numeri risicati della propria rosa, sempre menomata da infortuni, oltre che da assenze per motivi di studio o di lavoro. Ciononostante, alla vigilia della trasferta di Tortoreto, mister Massimiliano D’Onofrio potrà contare su un numero sufficiente di giocatori da schierare in campo e di qualche riserva che possa dare il cambio. Capitano come sempre sarà Nicola Vitelli. Possibile inoltre il debutto assoluto di due nuovi elementi che nelle scorse settimane si sono uniti alla formazione biancorossa.