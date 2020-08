La scuola calcio Aquilotti San Salvo, affiliata con il Bologna Calcio, organizza, anche per quest’anno la trasferta a Bologna per offrire ai suoi iscritti un’esperienza affascinante e tecnicamente istruttiva. La giornata scelta è quella del 10 febbraio 2013, con partenza domenica mattina e rientro in serata dopo aver assistito all’incontro Bologna – Siena per la 24^ giornata del Campionato di serie A.

Dopo esser arrivati in quel di Bologna, in mattinata i ragazzi saranno impegnati con la scuola calcio del Bologna Calcio per incontri amichevoli fra le categorie dei giovanissimi 1998/1999, esordienti 2000/2001 e pulcini 2002/2003. Nel corso degli allenamenti è altresì prevista una serie di valutazioni tecniche dei ragazzi partecipanti a cura degli allenatori e dei tecnici del Bologna kids. Nel pomeriggio si assisterà all’incontro Bologna – Siena e in seguito si ripartirà direttamente dallo stadio bolognese alla volta di San Salvo.