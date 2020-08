Arriva oggi, sabato 9 febbraio, a Vasto, il #senzapaura tour di Fratelli d’Italia. Il giro abruzzese dei candidati alla Camera ed al Senato di Fratelli d’Italia, si fermerà nella mattina al mercato di Viale d’Annunzio e nel pomeriggio in Piazza Diomede. Alcuni candidati delle liste del partito di Giorgia Meloni e Guido Crosetto, giungeranno a bordo dell’italianissima Fiat 500 per incontrare gente, distribuire materiale e confrontersi su temi, idee, progetti.

“Partiamo con questa prima iniziativa per poi realizzarne altre qui a Vasto, in questi giorni di campagna elettorale e non solo: per spiegare il progetto di Fratelli d’Italia e l’apporto importante in termini di idee che questo nuovo partito ha dato alla coalizione di centrodestra. Staremo in mezzo alla gente, perchè crediamo che proprio da qui si debba ripartire. Ascoltare le istanze e mettersi a disposizione della propria Comunità per recuperare il vero senso della Politica” ha detto Etelwardo Sigismondi, Consigliere comunale e candidato al numero 3 della lista Fratelli d’Italia in Abruzzo alla Camera dei Deputati.