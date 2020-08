Domenica 10 febbraio - ore 17.00 - bimbi e famiglie di Casalbordino sono invitati alla gran festa di Carnevale che L’Uovo Teatro Stabile di Innovazione organizza nell’ambito di A teatro con mamma e papà, di concerto con la municipalità e con la collaborazione dell’Associazione di Genitori Amici della Scuola. “Maschere in scena” è un evento particolare basato su un divertente gioco di interazione con i bambini che diventano protagonisti dell’azione scenica.



All’Auditorum Comunale di Casalbordino lo spettacolo al centro dell’evento sarà “In viaggio con Pinocchio”, che offrirà lo spunto per una coinvolgente festa. I bimbi in maschera saranno invitati sul palco a risollevare le sorti della compagnia di Mangiafuoco - in crisi per mancanza di idee - perché, si sa, per riaccendere l’ispirazione non c’è niente di meglio della curiosità, della fantasia e della creatività dei bambini. In scena Alessandro Sevi e Alessia Siani coadiuvati da Raffaello Mastrorilli per la parte tecnica.



I biglietti saranno in vendita al botteghino del teatro dalle ore 15.45 di domenica. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 349.1504259.