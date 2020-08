Un violento incidente tra due auto è avvenuto poco prima delle 13 in via Ciccarone, in prossimità dell'incrocio con corso Europa. Nello scontro sono state coinvolte una Jaguar e una Ford Focus. Ad avere la peggio è stato il conducente della Focus, trasportato in ospedale con una ferita alla testa. A causare lo scontro potrebbe essere stato l'asfalto reso scivoloso dal sottile strato di neve che si era depositato da qualche minuto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Vasto, che hanno effettuato i rilievi del sinistro.

Il traffico ha subito rallentamenti nell'ora di punta, in quanto il tratto di strada interessato è stato chiuso per permettere i rilievi di legge e la rimozione dei veicoli. Altri incidenti si sono verificati in città. Non essendoci l'obbligo di dotazioni invernali, diverse autovetture, non dotate di gomme termiche, hanno avuto problemi nella circolazione.