Dopo l'ennesimo colpo di scena di questa stagione, ovvero l'addio di Marconato, la Vastese si prepara in vista della sfida di domenica all'Aragona contro il Tre Ville, formazione che non dovrebbe creare troppi problemi alla squadra di mister Nicola Di Santo, al debutto tra le mura amiche sulla panchina biancorossa.

Gli ospiti, che occupano la quartultima posizione in classifica con 21 punti, hanno 7 giocatori squalificati. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 15.00, arbitra il signor Pierfabio Falasca di Pescara, coadiuvato dagli assistenti Alessi e Recchiuti di Teramo, all'andata vinsero i biancorossi per 4-2.

Le inseguitrici Acqua&Sapone e Virtus Cupello giocano in casa rispettivamente contro Caldari e Vis Ripa, la Val di Sangro attende la Torrese e la Virtus Ortona ospita oggi alle 15.00 l'Amatori Passo Cordone.





Mercato. La società è sul mercato alla ricerca di un nuovo portiere da affiancare al giovane Andrea Di Santo, fuoriquota classe '92. Attualmente è da escludere un ritorno di Andrea Garibaldi, con cui c'è stato un contatto, ma non è stato trovato un accordo. I dirigenti lavoreranno per cercare un altro portiere il cui nome verrà comunicato la prossima settimana.

Sulla vicenda Marconato la Vastese ha diffuso un nuovo comunicato. In merito alle dichiarazioni riportate dalla testata d’informazione on line ZonaLocale (clicca qui per leggerle) ed attribuite al sig. Massimo Marconato circa la sua scelta di abbandonare prematuramente il sodalizio biancorosso, la società Vastese Calcio 1902 sarebbe ben lieta di conoscere i motivi che hanno spinto il suddetto professionista (quello con la “P” maiuscola) a prendere questa improvvisa quanto inattesa decisione.





Probabile formazione. Orlando Aquino, reduce da un leggero infortunio nella trasferta di Penne, dovrebbe partire precauzionalmente dalla panchina, in avanti insieme a Soria ci potrebbe essere spazio per Alberico che mister Di Santo conosce bene. Come nella precedente partita Avantaggiato dovrebbe agire dietro le punte, con Luongo a centrocampo ci saranno Mattia Di Santo e Pantalone. In difesa sulla sinistra spazio a Napolitano che ha convinto il nuovo allenatore. Di seguito il probabile undici titolare: Di Santo A., La Guardia, Napolitano, Ciarlariello, Irmici, Luongo, Di Santo M., Pantalone, Avantaggiato, Alberico, Soria.





Il programma della 24° giornata (7° di ritorno), 10 febbraio ore 15.00. Acqua&Sapone-Caldari, Flacco Porto Pescara-Castiglione Valfino, Folgore Sambuceto-Moscufo, Lauretum-Penne 2-1 (giocata sabato), Spal Lanciano-Sambuceto San Paolo, Val di Sangro-Torrese, Vastese-Tre Ville, Virtus Cupello-Vis Ripa, Virtus Ortona-Amatori Passo Cordone 4-0 (giocata sabato)

La classifica. Vastese 47, Acqua&Sapone e Virtus Cupello 45, Virtus Ortona 44, Amatori Passo Cordone 41, Val di Sangro 38, Sabuceto San Paolo 37, Moscufo 36, Castiglione Valfino, Lauretum e Torrese 35, Folgore Sambuceto e Vis Ripa 31, Penne 24, Tre Ville 21, Flacco Porto Pescara 17, Spal Lanciano 12, Caldari 0.