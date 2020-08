Sembra non esserci pace in via San Rocco. Dopo la strada dissestata, l'assenza di illuminazione, i rifiuti gettati da ogni parte da chi non si adatta alla raccolta differenziata, ecco che ora saltano anche la linea telefoniche. "E' da mercoledì sera, precisamente alle 23.40, che siamo rimasti senza collegamenti", racconta Antonio, un giovane che abita in una delle case del nuovo quartiere residenziale della città.

Una centralina della Telecom, la società che gestisce le reti telefoniche, è andata a fuoco. Come si vede nella foto che il nostro lettore ci ha inviato, è rimasto ben poco della cassetta che contiene gli snodi per il traffico telefonico. "Non sappiamo cosa sia successo -ha spiegato Antonio-. Ci hanno detto che si è trattato di un cortocircuito. Ma potrebbe essere stata anche opera di qualche vandalo". Del resto, da queste parti ne hanno viste un po' di tutti i colori negli ultimi anni. "Una cosa è certa, siamo ancora senza poter utilizzare telefono ed internet. E il gestore telefonico non ci ha dato tempi certi. Addirittura un operatore ci ha parlato di 15 giorni".

Un disagio non da poco, visto l'utilizzo che al giorno d'oggi viene fatto della rete intenet, per lavorare, studiare o tenersi in contatto con persone lontane. Senza contare che da queste parti vivono persone anziane che magari non hanno il cellulare. "Speriamo che possa tornare tutto alla normalità quanto prima - si auspica il nostro lettore-, anche se con il fine settimana ho i miei dubbi".