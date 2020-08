Apre i battenti la sede del comitato di Futuro e Libertà per l'Italia, negli ex palazzi scolastici di Vasto. A fare gli onori di casa i rappresentanti locali del partito. E' stato il consigliere comunale Nicola Del Prete ad introdurre i candidati vastesi: il coordinatore cittadino Giuseppe La Rana e Annarita Racano. "Confidiamo nel risultato che Fli potrà esprimere in Abruzzo -ha detto Del Prete-. Le scelte fatte dal partito sono anche un riconoscimento delle capacità del nostro giovane coordinatore Giuseppe La Rana".

"Prima di parlare delle elezioni vorrei ricordare il cammino compiuto da Fli a Vasto in questi due anni - ha esordito La Rana-. Abbiamo visto allargarsi le fila del partito con un progetto serio. In un momento in cui l'antipolitica vuole prendere il posto della politica, noi abbiamo fatto proposte invece che proteste. Fli è un partito popolare e non populista, liberale ma non liberista. Sappiamo però che la freschezza delle idee non basta, ci vogliono i consensi. E noi abbiamo una squadra che raccoglie le istanze della gente, che lotta in consiglio comunale con Del Prete e D'Alessandro. E continueremo a portare avanti il nostro progetto".

Tocca poi ad Annarita Racano, che si definisce "una scolaretta nel campo politico", rispetto agli altri esponenti presenti al tavolo. "Ciò che mi ha convinto ad impegnarmi in prima persona in politica è stato quando ho conosciuto l'amministrazione comunale di Vasto. Non hanno energia, mentre per amministrare una città ci vogliono la visione delle cose e l'energia. Caratteristiche che ho trovato in Fli. E poi credo che le donne siano una risorsa per questo Paese".

E' l'onorevole Daniele Toto, punto di riferimento del partito di Fini in Abruzzo, a lanciare la sfida elettorale. "Dopo queste elezioni nulla sarà più come prima. Fli ha visto prima degli altri il disastro che stava accadendo nel centrodestra. In Parlamento dopo le elezioni ci sarà un gruppo unico che raccoglierà i moderati. E sono certo che l'Italia non sarà mai più quella di Berlusconi. Noi ci candidiamo a governare questo Paese. E Vasto deve diventare un modello per vedere come abbiamo lavorato. Il nostro giovane segretario ha costruito la politica del partito in città. La sua non è una candidatura di servizio ma una scelta precisa, anche perchè ci aspettano le regionali, e noi saremo in testa allo schieramento che vincerà. Non serve avere 5 consiglieri regionali che non fanno nulla, ne basta uno che si impegna - dice Toto, lanciando di fatto La Rana anche nella corsa al consiglio regionale-. Sia chiaro a tutti, Fli rappresenta l'alternativa al Pdl".