L'associazione giovanile di promozione sociale Connect è lieta di invitare, grandi e piccini alla prima edizione dell'evento "A Carnevale ogni trucco vale", che si terrà in Piazza Rossetti, in prossimità degli ex palazzi scolastici, nelle vicinanze del Gran Caffè Palizzi e del Blue moon, dalle ore 16.00 alle 19.00 di domenica 10 febbraio. Un evento organizzato dalla Consulta Giovanile e con il patrocinio del Comune di Vasto.



Masceratevi ispirandovi ai personaggi di film e telefilm, di fiabe o fumetti. Per la gara di maschere, le iscrizioni saranno aperte dalle ore 16.00 alle 17.30, il travestimento più bello verrà premiato con un cesto carnevalizio. Scatenate la fantasia e l'estro!



Il pomeriggio verrà allietato dalla musica del giovane dj vastese Giovanni Annese e dall'arte e creatività di giovani artisti di strada locali, nonchè animazione per i più piccini. Ci saranno delle truccatrici a disposizione di chiunque voglia farsi agghindare in puro stile carnevalesco.



L'evento è stato realizzato in collaborazione con la Consulta Giovanile di Vasto e con Blue moon, Gran caffè Palizzi, Amenàbar, cafè

Coralloro, L'isola del caffè, Le Delizie, Lian - bigiotteria, In Villa, Pasticceria Belle Arti, Pyro, Raptus.



Un appuntamento da non perdere ed una maniera per passare tutti insieme un pomeriggio divertente e ricco di allegria.