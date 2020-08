Tanti gli appuntamenti con il Carnevale nel Vastese per rivivere la tradizione. Sfilate in maschera, in abiti tradizionali, carri allegorici animeranno borghi e città. Di seguito alcuni di quelli in programma nei prossimi giorni.





Sabato 9 febbraio



Castelguidone - Struttura poliuso

ore 21:00 Festa in maschera



Roccaspinalveti - Centro storico

ore 15:00 Sfilata in maschera per le vie del paese



Schiavi di Abruzzo - Centro storico

ore 15:00 Sfilata in maschera per le vie del paese





Domenica 10 febbraio



Casalbordino - Centro storico

ore 14:30 Sfilata in maschera per le vie del paese



Vasto - Piazza Rossetti

ore 16:00 A Carnevale ogni trucco vale



San Salvo - Via De Gasperi

ore 15:30 Sfilata di carri e maschere





Martedì 12 febbraio



Schiavi di Abruzzo - Contrade del paese

ore 11:00 Sfilata in maschera per le vie delle contrade



San Salvo - Piazza San Vitale

ore 16:00 Animazione per bambini