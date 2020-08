Tamponamento a catena nella tarda mattinata di oggi sulla circonvallazione Istoniense di Vasto. Alla rotatoria che si trova all'incrocio tra la circonvallazione, via Madonna dell'Asilo e via Sant'Onofrio, si sono scontrate quattro auto, tra cui una di Poste italiane.

Il traffico ha subito rallentamenti. Nessun danno grave per le persone. Sul posto i vigili per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e far defluire la circolazione stradale.