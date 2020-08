La designazione degli scrutatori è avvenuta "utilizzando un sistema politicamente vecchio e spartitorio come quello delle nomine personali. Un clientelismo becero e da Prima Repubblica". Sinistra ecologia e libertà attacca a testa bassa l'amministrazione comunale di San Salvo e la commissione elettorale "per aver utilizzato il metodo delle nomine personali per la scelta degli scrutatori dei seggi elettorali per le prossime elezioni del 24 e 25 febbraio 2013", polemizza Sel in un comunicato diffuso da Emilio Di Cola, segretario cittadino del partito di Vendola.

"In un momento di grave recessione economica, di crisi dei mercati e del lavoro, di aumento della disoccupazione e di forte disagio sociale, riteniamo che fosse stato il caso di far svolgere questa attività, anche attraverso un sorteggio, a chi oggi sta pagando il prezzo più alto della crisi, come disoccupati, studenti, cassaintegrati, precari e pensionati, cosi da dare un piccolo respiro di reddito in queste famiglie già disagiate. Questo non avrebbe risolto i già gravi problemi economici che quotidianamente questi soggetti vivono, ma avrebbe dato loro un segnale di vicinanza e visibilità da parte di questa amministrazione e delle forze politiche che la compongono.

Facciamo notare inoltre che il criterio del sorteggio è stato utilizzato da molti comuni del nostro comprensorio.

Invece - sostiene Sel - la nostra amministrazione si è voluta distinguere utilizzando un sistema politicamente vecchio e spartitorio come quello delle nomine personali.

Riteniamo che questo criterio, pur riconosciuto dalla legge, sia solo un modo per operare un clientelismo becero e da prima Repubblica.

Il circolo di Sinistra ecologia libertà di San Salvo auspica che le nomine siano ricadute su disoccupati, studenti, cassaintegrati, precari e pensionati; pertanto chiediamo al sindaco e alla commissione elettorale di rendere pubblici i nominativi degli ottanta scrutatori proprio come atto di trasparenza dovuto alla città".

Lunedì prossimo, 11 febbraio, alle 20.30, nella Casa della cultura La Porta della terra, Sel incontra i cittadini. Ospite dell'appuntamento sarà Gennaro Migliore, membro del coordinamento nazionale del partito. Parteciperanno i candidati del Vastese alla Camera e al Senato.