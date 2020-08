La pallavolo giovanile vastese continua a mietere successi. Questa volta ad ottenere una brillante affermazione sono state le ragazze dell'under 16 della San Paolo Volley. Le vastesi si sono imposte, nella gara valida per la seconda fase del torneo di categoria, contro la New Volley Chieti. Le teatine erano riuscite a conquistare il primo set. Poi, nel secondo parziale, è arrivata la reazione delle vastesi, che si sono imposte con il punteggio di 25-23. Da lì la partita delle vastesi è stata in discesa, fino a conquistare la definitiva vittoria per 3-1.

Molto positiva la prova del capitano della formazione vastese, Alessia Serafini, classe 1998, un elemento interessante nel panorama pallavolistico cittadino. Viste le assenze per infortunio nella prima squadra, mister Mario Baiocco potrebbe pensare di lanciarla in serie D per continuare ad inseguire il sogno dei playoff. Chi l'ha vista in campo, insieme alle sue giovani compagne, non ha dubbi sulle sue capacità agonistiche.

La società del presidente Palombino negli ultimi anni si è brillantemente affermata a livello giovanile, con le ragazze delle formazioni under che sono andate via via ad arricchire la prima squadra. Ora, nonostante i tanti infortuni, potrebbe arrivare la qualificazione a dei playoff che sarebbero storici. Non sarà semplice. Ma, con qualche rinforzo tra le atlete più giovani, come la stessa Serafini, l'impresa può non essere impossibile.