Le ragazze della San Gabriele Volley impegnate nel campionato di prima divisione consolidano il piazzamento nella zona della classifica che permette l'accesso alla seconda fase del torneo, valida per la promozione. Dopo aver battuto la Millesport Scerni, le ragazze allenate da Maria Luisa Checchia si sono imposte con un netto 3-0 sulle rivali della New Volley Chieti. Partita senza storia nei primi due set, terminati con il punteggio di 25-17 e 25-7. Nel terzo e ultimo parziale, l'allenatrice vastese ha chiesto alle sue giovani giocatrici maggiore attenzione per provare nuovi schemi e situazioni di gioco, cosa che ha determinato una maggiore fatica nel portare a casa il risultato pieno.

Domenica prossima le vastesi saranno impegnate della sfida casalinga contro il Crecchio, formazione a caccia di punti per conquistare un posto sicuro nella zona playoff.

11ª giornata

Altino Volley - Hotel Camerlengo Fara 0-3

Volley Crecchio - Bts San Salvo 1-3

Volley Bucchianico - Magica Team Vasto 3-0

Millesport Scerni - Teate Volley 3-0

San Gabriele Volley - New Volley Chieti 3-0

Classifica

33 Hotel Camerlengo Fara

27 Bts San Salvo (una partita in meno)

20 Pol. San Gabriele

18 Volley Bucchianico

17 Millesport Scerni

14 Volley Crecchio

14 Magica Team Vasto (due partite in meno)

12 Altino Volley

3 Teate Volley (una partita in meno)

1 New Volley Chieti