Lavoro, ambiente, turismo, trasparenza e sport. Ecco le nostre domande ai candidati del Vastese. Le sottoponiamo agli aspiranti parlamentari. Sono questioni e tematiche suggerite dai lettori di ZonaLocale.it.





1) Industria, commercio, turismo e agricoltura sono in crisi. Nel Vastese l'economia è in forte recessione. Nelle grandi aziende, a farne le spese sono stati i lavoratori precari, tutti licenziati. Molte piccole fabbriche rischiano di chiudere. Il ricorso ai contratti di solidarietà è un provvedimento tampone, che ha durata limitata. Se i cittadini la eleggeranno, lei cosa farà per affrontare il problema principale, la mancanza di lavoro?





2) La questione ambientale tiene banco in queste settimane. Le foto, scattate dal Wwf, che ritraggono gabbiani sporchi di petrolio sulla costa al confine tra Vasto e San Salvo rappresentano un campanello d'allarme per l'ecosistema e per il turismo. Crede che i parlamentari abruzzesi debbano opporsi all'installazione di nuovi pozzi di petrolio in mare? E lei cosa fara?





3) Il Parco della Costa teatina esiste solo sulla carta. Va realizzato concretamente oppure no? Cosa s'impegna a fare?





4) Dal 1994 in poi, tutte le legislature sono state segnate dai tradimenti. Spesso i parlamentari che hanno cambiato partito o coalizione hanno tenuto in ostaggio i Governi, rovesciando i rapporti di forza tra maggioranza e opposizione che di volta in volta erano usciti dalle urne e determinando la caduta dei Governi. Lei promette che, se i cittadini la eleggeranno, non tradirà la loro fiducia e, quindi, che non cambierà partito o coalizione?





5) Si impegna a fare un pubblico rendiconto ogni tre mesi per informare i cittadini sulla sua attività parlamentare?

In più, una sesta domanda per i candidati di Vasto. Ce l'hanno suggerita alcuni sportivi:

6) A Vasto mancano delle strutture sportive all’altezza e adeguate per permettere ai più giovani di praticare sport. Lo stadio Aragona è vecchio, con evidenti limiti e un manto erboso in pessime condizioni. Alcuni campi sportivi come quello dell’Incoronata non sono mai stati ammodernati da quando furono costruiti, mentre quello di Vasto Marina non è messo meglio. In città non ci sono campi da calcio a 11 in sintetico. E' vero, ci sono altre priorità, ma lo sport è anche un aggregatore sociale.