E’ morto Gianni Picciotti:

"Era bravo come uomo e come medico. Una persona attiva, dinamica, stimata da tutti, a Gissi come a Vasto". Così i colleghi della Asl raccontano Gianni Picciotti, medico dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. Per anni è stato un punto di riferimento dei laboratori analisi di Gissi e Vasto. Aveva 55 anni. La sua scomparsa ha suscitato subito sconforto e tristezza tra amici e conoscenti. E tra i tanti vastesi che lo conoscevano e che ora na piangono la prematura scomparsa.

"Nei giorni scorsi - raccontano i colleghi - non si sentiva bene. Stamattina insieme alla moglie era venuto al San Pio per degli accertamenti, a seguito dei quali ne era stato disposto il trasferimento a Pescara. Ma non ha fatto in tempo a partire". Ai familiari di Gianni Picciotti le sentite condoglianze della nostra redazione.