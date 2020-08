Saranno il presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, e il senatore Fabrizio Di Stefano ad avviare nel Vastese le ultime due settimane di campagna elettorale del centrodestra per il Parlamento. Si svolgerà oggi pomeriggio, alle 18.30, al Palace Hotel, il primo incontro pubblico organizzato dal Pdl di Vasto.

Un parlamentare anche per Futuro e libertà: il partito di Fini, che si schiera con Monti insieme a Udc e Scelta civica, attende alle 18 il deputato Daniele Toto. Il leader regionale di Fli inaugurerà la sede elettorale dei candidati vastesi, Giuseppe La Rana e Anna Rita Racano, al piano terra degli ex palazzi scolastici di corso Italia, angolo via XXIV Maggio.

L'appuntamento clou per Futuro libertà è fissato per il 19 febbraio alle 17: a Vasto arriverà Gianfranco Fini.