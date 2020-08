Ritorna, nelle strade e nelle piazze cittadine, il Carnevale di San Salvo, un evento che cambia e si rinnova sebbene nel solco di una tradizione lunghissima e prevalentemente rurale. Quest'anno, domenica 10 febbraio, a cura delle associazioni Giovani Musicisti e Milleidee per San Salvo, si terrà in città una sfilata di carri e maschere.



Partendo, intorno alle ore 15.30, da via De Gasperi il corteo percorrerà via Tosti, corso Garibaldi, via Duca degli Abruzzi e via Roma, per raggiungere piazza Giovanni XXIII intorno alle ore 16.45. In piazza ci saranno musica e giochi popolari (corsa sacchi, tiro alla fune ecc.).



Martedì 12 febbraio, giorno di Carnevale, alle ore 16.00, in piazza San Vitale sarà proposta un'animazioni per bambini, con clown, giocolieri e trampolieri insieme a degustazione di zucchero filato e popcorn.



L'Amministrazione comunale augura a tutti i partecipanti un buon divertimento all'insegna, pur nel momento dello scherzo e della beffa, del rispetto dell'incolumità delle persone e del patrimonio pubblico.

In caso di cattivo tempo gli eventi saranno posticipati.