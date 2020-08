"Franco Maccari, segretario generale nazionale del sindacato di Polizia Co.I.S.P., sarà presente giovedì 14 febbraio a San Salvo in occasione di una manifestazione organizzata dalla segreteria provinciale di Chieti, che verrà presentata nei prossimi giorni alla stampa". Lo annuncia Nicola Di Sciascio, segretario provinciale del sindacato. "Sempre nella giornata del 14, il segretario generale del Co.I.S.P., parteciperà al congresso provinciale dove verranno rinnovate anche le cariche della locale segreteria. Maccari non è nuovo a visite nel Vastese, e più in generale in provincia di Chieti, dove è stato presente più volte negli ultimi anni".