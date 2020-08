Ronny Morena è tornata a Vasto per partecipare a Music Style, programma in onda su Agorà Tv. Nonostante le giovanissima età l'artista vastese vanta un curriculum e un'esperienza di tutto rispetto nel mondo dello spettacolo. Del resto ha iniziato a muovere i primi passi tra luci e telecamere quandoa veva appena 15 anni. Una carriera fatta di tanti sacrifici che hanno portato però a grandi soddisfazioni. La più bella fino ad oggi è stata quella di essere protagonista sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. "Ho partecipato come coprotagonista al film di Tognazzi Tutti pazzi per la musica. Essere in passerella a Venezia è stata un'esperienza straordinaria. Poi ho avuto l'opportunità di fare un cameo in Reality, che ha vinto Cannes. Nella scorsa primavera ho girato un film ambientato in Calabria, che attualmente è in fase di lavorazione. Ho interpretato la figlia del sindaco di questo paesino calabrese, con piercing, tacchi a spillo e rosario al collo. Immagina un po' che razza di personaggio è!".

Ma la vera passione di Ronny è la televisione. "Anche se non la guardo, anzi la odio. Di solito in casa non la ho. Non mi piace il mondo della televisione, però mi piace farla". Potrebbe sembrare un controsenso, visto che stiamo parlando del mondo di cui lei è protagonista. Ma con molta fermezza spiega: "Io ho un occhio molto critico. Quello che faccio lo guardo sempre nei minimi dettagli. Credo che questo lavoro mi riesce bene proprio perchè ho un atteggiamento estremamente critico verso la comunicazione televisiva. In un programma non mi va mai bene niente e allora sono alla costante ricerca del miglioramento. Ecco, questa è una caratteristica che mi aiuta molto. Poi la mia indole e il mio modo di essere sono molto teatrali. Quindi, quale lavoro meglio di questo per me?"

Si descrive come una ragazza con un modo di fare teatrale. Ma quello dei teatri è un mondo che non Ronny non ha vissuto completamente. "Ho fatto davvero molto poco quando ero più piccola. Il teatro è un'esperienza davvero impegnativa. Andando via di casa avevo tante responsabilità che mi hanno impedito di studiare per essere in un mondo che avrebbe potuto darmi soddisfazioni". Via di casa quando era giovane. Una storia che potrebbe essere la trama di un film. E invece è la vita reale di questa giovane artista. Un passo dopo l'altro, fino al momento in cui ha realizzato che i sogni che stava inseguendo iniziavano a divenire realtà. "Sono andata via di casa a 15 anni. Pensa a una ragazzina così giovane, in una città così grande come Roma, con le ambizioni che avevo. Ho rischiato tante volte, ma sono sempre andata con i piedi di piombo. Appena arrivata nella capitale ho ripreso gli studi obbligatori, facendo carte false a tutto andare, perchè ovviamente ero minorenne e dovevo gestire la mia vita. Lavoravo moltissimo: pub, baby sitter, commessa. Ero stra-impegnata. Ma mantenevo viva la fiamma di quello che volevo fare. Ho cominciato a seguire dei corsi privati di portamento, dizione, fotografia, pagandoli di tasca mia. Fino al momento in cui mi sono sentita pronta per iniziare a bussare alle porte. Subito sono stata accolta in maniera straordinaria.

A 18 anni, quando ho iniziato a poter firmare, ad avere la macchina, a potermi muovere di più, ho percepito la differenza tra il voler fare questo mestiere e il farlo realmente. Anche perchè, se prima ero io che chiamavo il mio agente, a quel punto erano gli altri che lo chiamavano per farmi lavorare. Così ho iniziato a fare meno gli altri lavori, a poter pagare l'affitto senza l'ansia nello stomaco, a poter andare al ristorante, ai concerti. Poi mi sono allontanata un po'. Ho fatto tanti lavori normalissimi, umili, continuando comunque ad operare nello spettacolo. Credo che sia per tutto questo che sono rimasta sempre umile".

Poi, alla fine del 2012, è arrivata la chiamata di Marco Santilli e Giacinto Sirbo per prendere parte a Music Style. Da una dimensione nazionale ad un programma locale. Qualcuno potrebbe vederlo come un passo indietro, ma Ronny ha fatto una scelta precisa. "Quando Marco e Giacinto mi hanno chiamata per presentarmi il progetto a cui stavano lavorando -racconta Ronny- ero in una fase particolare della mia vita. Ho visto le prime parti del montaggio e mi sono resa conto che avevano bisogno di un terzo occhio. Io non sono una professionista e non ho la presunzione di dire che sono un personaggio televisivo. Semplicemente l'esperienza di questi anni mi ha dato quell'occhio di cui avevano bisogno. Apprezzo sempre questo tipo di lavoro impegnato, dove non c'è uno scopo di lucro ma è fatto per valorizzare quelle cose che non tutti hanno il coraggio di fare. Tutti sono bravi a lamentarsi ma pochi sono pronti a prendere la situazione in mano. Quando ho visto queste loro intenzioni non ho potuto negarmi a questo progetto. Voglio stare qui a dare una mano concreta. Marco, Giacinto e tutta la squadra di Music Style, mi fanno costantemente capire che il mio apporto è molto apprezzato. E questo non può non portarmi piacere e passione nell'essere parte di questo programma. Anche se io faccio un altro lavoro, sono molto impegnata, dedico sempre un paio d'ore al giorno a Music Style. Valorizza il nostro territorio, ci divertiamo, chiamiamo amici che sanno fare qualcosa. Certo, posso avere altre opportunità a cui devo rinunciare in questo periodo. Ma quelli sono passetti di carriera, questione di soldi. Lo spirito che c'è qui, il lavoro che stiamo facendo, non l'ho trovato un altri contesti e situazioni. Come potevo dire di no?"

Tante esperienze positive, ma anche qualche occasione persa. "Mi è capitato di lasciar scappare qualche treno importante. E questo è successo quando mi sono concentrata troppo sull'amore. In quel momento stavo bene e non mi importava molto, quindi oggi non me ne pento. Ma certamente oggi mantengo maggiore equilibrio. Conciliare vita professionale e privata è possibile, ma solo quando riesci a conoscerti un po' di più, quando riesci a capire quanto spazio dedicare ad ogni cosa. Ovviamente anche oggi non sono Wonder Woman che riesce a fare tutto. Ma piano piano si cresce".

Ancora per qualche tempo la vedremo protagonista di Music Style. Poi ci saranno tante altre cose. "Nell'immediato ho da fare un servizio fotografico per un caro amico che sta girando dei film all'estero e ha bisogno di una mano per promuovere i suoi lavori. Di progetti aperti ne ho sempre, ma inutile dirli prima che vengano portati a compimento. Un po' sto trascurando la vita romana, perchè sono impegnata a vivere qui, a coltivare delle amicizie, visto che sono stata molti anni fuori. Non sono accanita di carriera. C'è, la inseguo, la vivo con passione. Però, prima di tutto, a me piace vivere la vita".