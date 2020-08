E' prevista oggi, giovedì 7 febbraio alle 18.30, presso la sede del circolo vastese dell'Italia dei Valori in via Canaccio, l'inaugurazione del comitato a sostegno della Lista Rivoluzione Civile.



I circoli cittadini dell'IdV e di Rifondazione Comunista di Vasto sono impegnati per il movimento politico che fa capo ad Antonio Ingroia.



Rappresentanti del territorio del Vastese inseriti in lista sono Mariangela Antenucci di Cupello per la Camera e Donato Ranni di Carunchio per il Senato.



Durante la presentazione del Comitato Elettorale, sarà presente il capolista al Senato Alfonso Mascitelli. Nel corso della presentazione saranno resi pubblici alcuni appuntamenti elettorali con la presenza a Vasto di candidati nazionali della lista Rivoluzione civile.





Il Comitato Elettorale "Rivoluzione Civile" di Vasto